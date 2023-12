Les trois frères et sœurs courageux (5) 병 주고 약 주네

① 가: 팔에 상처 난 데에 약 발라라.

나: 병 주고 약 주네. 자기가 다치게 해 놓고 약 바르라고?

A : Applique le médicament sur la blessure à ton bras.

B : C’est comme si on tapait quelqu’un pour le soigner ensuite. Tu m’as blessé et maintenant tu me dis d’appliquer le médicament ?





② 가: 오늘 보려던 영화 대신 다른 영화 추천해 줄까?

나: 병 주고 약 주네. 네가 늦게 와서 못 봤잖아. 그 영화 얼마나 보고 싶었는데. 무슨 다른 영화를 추천해 주겠다는 거니?

A : A la place du film que nous avons prévu de voir aujourd’hui, tu veux que je te recommande un autre film ?

B : C’est comme si on tapait quelqu’un pour le soigner ensuite. Je n’ai pas pu le voir, parce que tu es arrivé en retard. J’avais tellement envie de voir ce film. Mais tu dis que tu vas recommander un autre film ?