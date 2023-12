Un internaute chinois a partagé une vidéo étonnante. Elle révèle l'apparition d'aurores boréales en périphérie de Pékin, et suscite une vague de réactions. Mais simultanément, des observations similaires ont été rapportées dans diverses régions dans tout le pays.





Généralement, la région dans laquelle il est le plus probable d’en voir en Chine est la province de Heilongjiang, la plus proche du pôle. Selon les autorités météorologiques, à la fin du novembre et au début de ce mois, une puissante tempête magnétique est survenue, permettant la réalisation de scènes célestes inattendues.