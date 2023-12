NMIXX va publier son deuxième EP en janvier 2024

Selon JYP Entertainment, NMIXX fera son grand retour le 15 janvier prochain avec son deuxième EP baptisé « Fe304 : BREAK ». Afin de donner un avant-goût de son nouveau projet, le girls band a dévoilé le 4 décembre « Soñar (Breaker) ». A noter que Fe304 est le nom d’une formule chimique et que Soñar est un mot espagnol signifiant ‘rêver’.





NMIXX, composé de six membres, a effectué entre mai et juin 2023 un total de 14 concerts dans le cadre de sa tournée intitulée « NICE TO MIXX YOU ». Et ce, dans treize villes étrangères. Pour rappel, le groupe ayant débuté en février 2022 a réussi à intégrer le Billboard 200 avec son 1e mini-album « expérgo » publié en mars dernier.