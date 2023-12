Jeong Se-woon fera son retour en janvier

Selon Starship Entertainment, Jeong Se-woon, qui célèbre cette année le sixième anniversaire de ses débuts, sortira un nouvel album en janvier 2024. L’auteur-compositeur-interprète mettra ainsi fin à sa pause qui dure depuis maintenant un an et huit mois.





Pour rappel, le vocaliste a assuré la composition et l’écriture des paroles de l’ensemble des morceaux contenus dans son dernier disque « Where is my Garden! ». Jeong ayant fait ses débuts en 2017 avec « JUST U » a commencé à participer à la production à partir de son 1e opus officiel « 24 Part 1 ». Le musicien a également prêté sa voix à la bande originale de la série à grand succès « King The Land » qui a enregistré une audience supérieure à 13 %.