L'hiver s'installe dans les supérettes

Les supérettes de proximité ouvertes 24 heures sur 24 sont toujours au courant de la dernière mode. Les vitrines se remplissent des petits bâtonnets chocolatés pour le Peppero Day, ou encore d’habits pleins de rubans et de cœurs pour la Saint-Valentin. Il en est de même avec les saisons ! L'été - ou la saison des pluies pourraient-on dire - entre juin et août, les parapluies s’amoncellent près des caisses. En hiver aussi, ces petits magasins s'adaptent.

ⓒ Elody Stanislas

En effet, plus que les décorations, ce sont surtout les produits mis en vente qui vont changer. Les chaufferettes pour les mains remplaceront par exemple les parapluies. Les boissons chaudes proposées seront plus nombreuses. On trouvera aussi, plus facilement qu’en été, les fameuses patates douces grillées sur des pierres, les petits pains vapeurs ou les petits poissons fourrés à la pate de haricot rouge. Pour être dans le vent, les supérettes de proximité l'ont bien compris : il faut suivre le temps et l'estomac des clients.