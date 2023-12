« Ça ne brille pas » de Lim Sun-woo

ⓒ Getty Images Bank

En tout cas, Ku et moi devions notre vie décente aux méduses. Nous n’étions plus en retard de paiement de nos factures et nous n’avions plus besoin de demander à emprunter de l’argent à nos proches. Je produisais une méduse humaine tous les trois jours. Cela signifiait qu’il y avait autant de personnes fatiguées de vivre mais effrayées de mourir que de méduses. Ku et moi devenions de plus en plus indifférents à la transformation de nos clients.





Ma nouvelle cliente s’appelait Kim Ji-seon. Cette employée du secteur des services, âgée de 51 ans, avait divorcé trois ans auparavant. Le formulaire de candidature disait qu’elle voulait simplement devenir une méduse.





Après son départ, j’ai fermé les rideaux et nous avons attendu que la lumière émane de Ji-seon. Mais je savais que cela n’arriverait pas.





Au moment où l’homme est entré dans la pièce, je me suis rendu compte que j’avais tout faux. Dès que Ji-seon a posé les yeux sur lui, elle a choisi de continuer à l’aimer. J’ai supposé qu’elle resterait pour toujours elle-même, et non pas une méduse.





사장이 떠난 집에서 지선 씨와 나는 커튼을 치고 빛을 기다렸다.

나는 지선씨가 빛나지 않으리라는 사실을 예상하고 있었다.





죽집 사장이 들어서고, 집 안의 공기가 달라지는 순간,

나는 내가 잘못 생각했다는 사실을 깨달았다.

사장을 본 지선씨는 미련을 버리는 대신 그를 계속해서 사랑하기를 선택한 것이다.

나는 지선씨가 영원히 해파리가 아닌 지선씨로 남게 될 것이라고 짐작했다.





# Interview – Jeon So-yeong, critique littéraire

L’héroïne-narratrice a renoncé à son chant et gagne sa vie en regardant les autres mourir. Mais elle change d’avis grâce à Ji-seon qui a choisi de mourir en tant qu’être humain, incapable d’abandonner ses sentiments. La narratrice décide de continuer à chanter tout comme Ji-seon s’est accrochée à ses émotions. Dans la dernière scène, elle dit : « Je penserai à cette lumière qui n’arrive qu’une seule fois dans une vie ». Cette phrase semble nous demander à nous, les lecteurs, quelle est la lumière qui nous rend humains à cette époque où la dignité humaine est en train de disparaître.









J’ai fermé les yeux et j’ai pensé à la lumière que Ji-seon avait dû voir. Cette lumière était-elle aussi brillante et aussi belle que celle qu’elle avait vue à la plage il y a longtemps ?





J’ai pris mon téléphone mobile pour appeler Ku.





« Ku, je vais chanter à nouveau. Je rentre à Séoul aujourd’hui. »





J’ai réfléchi à ce que je devais faire en regardant le réservoir d’eau vide.

Je quitterai Ku ce soir et je monterai dans un bus de nuit.

Je chanterai à nouveau et je ferai un flop ou non.

Mais en m’éloignant de la plage, je penserai à cette lumière qui n’arrive qu’une seule fois dans une vie, celle que Ji-seon aurait vue.





나는 눈을 감고 지선씨가 봤을 빛에 대해 생각했다.

그 빛은 지선씨가 오래 전 바닷가에서 본 것처럼 환하고 아름다웠을까.





나는 휴대폰을 집어 들어 구에게 전화를 걸었다.





“구.. 나 다시 노래하려고. 오늘 서울로 돌아갈 거야.”





나는 빈 수조를 바라보며 앞으로의 일을 생각했다.

나는 오늘 밤 구를 떠날 것이고 심야버스에 오를 것이다.

다시 노래를 부르고 다시 망하거나 망하지 않을 것이다.

그러나 해변에서 멀어지는 동안에는 지선씨가 보았을 빛,

단 한 번의 빛만을 생각할 것이다.









Auteur : Lim Sun-woo (1995 – )

- Débuts littéraires : en 2019 avec la publication de sa nouvelle « Quelque peu tolérable ».