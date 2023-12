Martine Prost a 80 mots à vous dire sur la Corée (Ⅰ)

Ancienne maîtresse de conférences à l’UFR de langues et civilisations orientales de l’université Paris-Diderot et directrice de l’Institut d’études coréennes au Collège de France. Enseignante de yoga. Ou encore maman d’Olivia Ih, une personnalité médiatique en Corée du Sud qui joue le rôle de pont entre le pays du Matin clair et le monde francophone... Martine Prost a ainsi été interviewée à plusieurs reprises par KBS WORLD Radio.





ⓒ KBS WORLD Radio

Cette fois-ci, la professeure, désormais à la retraite, est de retour parmi nous afin de nous parler de son dernier ouvrage intitulé « 80 mots de Corée du Sud », publié le 8 novembre dernier chez l’Asiathèque, en France.





Parmi ces 80 mots, le premier qui ouvre le bal est... « 최선을 다하다 » ou « faire le mieux possible ». Pourquoi ce choix, c’est avec cette question que nous avons commencé le premier volet de notre interview.





ⓒ Kim Hong-ju

Avant de clore cet entretien, notre invitée a eu la gentilesse de nous lire un extrait de ce qu’elle a rédigé sur le « 한 » ou « le ressentiment », un mot difficile à traduire en langue étrangère. Martine Prost, vous allez voir, y est arrivée. Comme Jean Noël Juttet a écrit dans la préface de cette ouvrage « elle n’a pas de meilleure rivale qu’elle même pour traduire l’intradusuible comme le 정 ».