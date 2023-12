Soirée fin d’année du Cercle des Entrepreneurs Francophones en Corée

Nos invités de cette semaine, Seo Jae-woo, président de la CEFC et entrepreneur aux multiples facettes, ainsi que Sandra Meynier, vice-présidente et créatrice de SMK Dancewear, ont organisé la soirée trimestrielle du Cercle des Entrepreneurs Francophones en Corée (CEFC).

©CEFC

Cet événement a été une explosion d'énergie entrepreneuriale et de connexions inspirantes. Dans un cadre vibrant, les participants, venant de divers horizons, se sont plongés dans des ateliers captivants et des échanges animés, créant entre eux une synergie naturelle. Autour d'un buffet marocain délicieux, les liens se sont tissés facilement, offrant un espace convivial pour partager des idées et des opportunités.

©CEFC

Le parcours de Jae-woo, étant né en Corée du Sud et ayant grandi en France, révèle une trajectoire entrepreneuriale passionnante. Il a débuté chez Samsung Electronics et évolué ensuite vers la fondation de DANIM GROUP. Il a ensuite travaillé à la création de la Leo FC Seoul, première équipe coréenne composée d'étrangers qui permet de lier sa passion pour le sport avec les différentes cultures. En promouvant de meilleures pratiques coréennes dans des domaines du tourisme, du divertissement, et de l'innovation, il a également mis en avant la mission de sa société, visant elle aussi à connecter les cultures.

©Seo Jae-woo

Sandra, Française vivant en Corée, a partagé son engagement pour l'éco-responsabilité à travers sa marque de vêtements de danse, SMK Dancewear. Les barrières linguistiques au pays du Matin clair et la quête de textiles durables ont été des obstacles à surmonter, illustrant la détermination de Sandra à créer une mode respectueuse de l'environnement et universelle malgré les nuances culturelles.

©Sandra Meynier

Les présentations thématiques rythmées par des interventions de nombreux chefs d’entreprises ont créé un espace propice à la créativité et à l'échange d'idées, reflétant l'engagement continu de la CEFC à soutenir les entrepreneurs francophones en Corée.