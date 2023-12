La chanteuse Bolbbalgan4, également connue sous le nom de BOL4, a sorti ce mardi son nouveau mini album intitulé « Merry Go Round ».





Selon son agence Shofar Entertainment, cet EP est composé de titres sur le thème de l'hiver. On y retrouve par exemple « Snow Ball ».





Le concert de BOL4, également intitulé « Merry Go Round », aura lieu les 30 et 31 décembre au Grand Peace Palace de l'université Kyung Hee, dans le district de Dongdaemun, à l'est de Séoul.