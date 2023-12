Ateez se hisse à la première place du classement des principaux albums du Billboard

Le dernier album du groupe de K-pop Ateez est entrée directement à la première place du classement principal des albums du Billboard.





Selon l’annonce faite dimanche (heure locale) par le magazine américain, le boys band est arrivé en tête du Billboard 200 avec son deuxième album complet, « The World Ep. Fin : Will », devançant « 1989 (Taylor's Version) » de Taylor Swift et « For All The Dogs » de Drake.





C'est la première fois que les protégés de KQ Entertainment se arrivent numéro 1 du classement Billboard 200 et la septième fois pour un groupe de k-pop, après BTS, SuperM, Stray Kids, Blackpink, Tomorrow X Together et NewJeans.





Ateez est également le premier groupe de K-pop issu d'une agence mineure à figurer en tête du classement. Rappelons- le, le Big Four est composé de Hybe, SM Entertainment, YG Entertainment ou JYP Entertainment.