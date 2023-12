Les exploitations insolites de la tradition

L’Institut national de gukak vient de publier un nouvel album de la série « Musique au quotidien ». Rappelons que cette série a été lancée en 2016 avec, pour but principal, de familiariser les Coréens du XXIe siècle à la mélodie traditionnelle de leur pays.





Comme les précédents, le nouvel album, le 23ème de la série, est un recueil d’inventions musicales à base de gukak et de vieilles mélodies adaptées au goût moderne. Cependant, il comporte une spécificité : « Musique destinée aux événements sportifs ». Multiples sont effectivement les petits et grands rendez-vous sportifs en Corée du Sud. Les associations de sport du quartier notamment, organisent régulièrement des compétitions. L’Institut national de gukak souhaite que les morceaux de musique de son nouvel album accompagnent ce genre d’événement, la cérémonie d’ouverture ou de clôture par exemple.





Les puristes en matière de gukak n’apprécient peut-être pas ce genre d’adaptation. Cependant, au risque de les déplaire, les tentatives consistant à exploiter la vieille tradition musicale d’une manière inédite, parfois insolite, se multiplient, et ce, non seulement au niveau de la mélodie, mais aussi parfois à celui du jeu des instruments de musique.





Chacun sait que le geomungo est un cordophone pincé à l’aide du « suldae », une petite baguette en bambou. Et si l’on en jouait aussi de façon à gratter ses cordes avec le « suldae » et à frapper, toujours avec ce dispositif, sa caisse de résonance ? Cette idée a donné naissance à une sonate pour geomungo : « De 9 à 5 ». Le titre suggère qu’il s’agit d’une représentation musicale de la journée d’un salarié qui, en général, travaille de 9 heures à 17 heures. A son ouverture, la musique nous fait imaginer qu’un employé de bureau se rendant au travail se plaint de son quotidien, le métro-boulot-dodo.





Quand on pense que le geomingo était pour les aristocrates de la dynastie Joseon l’instrument de musique le plus noble ! Eux qui menaient une vie oisive, ils avaient tout leur temps pour prêter l’oreille à la résonance longue et profonde de ce cordophone. Ce genre d’oisiveté n’est qu’un rêve pour un salarié coréen. Celui-ci n’est donc nullement disposé à apprécier une pièce de musique jouée au geomungo de façon orthodoxe. « De 9 à 5 » est en quelque sorte une invention musicale réactive, une espèce de musique révoltée.





Pour parler toujours d’une exploitation insolite du gukak, quel Coréen ignore la mélodie de « Nilririya » ? C’est un chant folklorique enseigné à l’école primaire. Les enfants aiment-ils cette chanson ? La mélodie gaie de son refrain – « Nilririya niliri », l’imitation du son du piri, une petite flûte, peut effectivement les amuser. Quant à son texte, il devrait être insignifiant pour la plupart d’entre eux :





Allume le cheongsachorong

Mon mari est de retour





Rares devraient être les petits Coréens d’aujourd’hui qui savent ce qu’est le « cheongsachorong », une lanterne faite avec de la gaze bleue et rouge.





Une chanteuse de gukak, Yi Hee-mun, a adapté cette chanson en style K-pop. Alors que cela risque de paraître scandaleux pour ceux qui sont attachés à la pureté de la tradition musicale de leur pays, beaucoup de jeunes Coréens peuvent s’en réjouir. Voilà qu’une chanson qu’ils apprenaient à l’école sans plaisir a fait peau neuve, et ce tout à fait à leur goût. Notons que la chanteuse introduit de façon répétitive une sorte d’apostrophe dans son chant : « Tu n’aimais pas cette chanson. » Certains qui l’écoutent peuvent se souvenir de la leçon de gukak à l’école et de leur ennui, d’autant que ce n’était pas une musique de leur genre favori. La chanteuse semble leur demander : « Et chanté de cette façon, tu n’aimes toujours pas ce vieux chant folklorique de ton pays ? »





Liste des mélodies de la semaine

1. « Tapyeongga » avec An Geon-yong au daegeum.

2. « De 9 à 5 » avec Kim Hwa-bok au geomungo.

3. « Nilririya » chanté par Yi Hee-mun.