Japon : passage au numérique des cartes d’identité malgré des couacs

Le gouvernement japonais vient de passer en revue les cartes d'identité, « My Number ». Les résultats : parmi les 82 millions de données examinées, 15 907 cas présentent des informations erronées. De plus, quant à la fusion entre « My Number » et la carte d'assurance maladie, appelée « Myna », environ 8 695 erreurs ont été identifiées.





Porté par le Premier ministre Fumio Kishida, le projet de carte « My Number » vise à concrétiser la gouvernance numérique. Malgré de fortes critiques, notamment des soucis liés à la liaison bancaire, le pays prévoit d’abandonner ces carnets physiques au profit de versions numériques dès l'automne prochain.