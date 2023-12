En cette saison hivernale, Idolpick, spécialisé dans les sondages concernant les artistes de la k-pop, a récemment mené une enquête afin d’élire l’idole avec qui on a le plus envie d’admirer la neige qui tombe à gros flocons.





Et Kang Daniel est le grand vainqueur ! Obtenant près de 40 % des votes, le musicien ayant fait ses débuts en août 2017 au sein du boys band Wanna ONE est arrivé devant Lucas de NCT et Jin de BTS. L’hiver lui va d’ailleurs parfaitement puisqu’il est né le 10 décembre 1996.