ITZY fera son retour le 8 janvier

Selon JYP Entertainment, ITZY sortira le 8 janvier un nouveau disque avec sa chanson titre «UNTOUCHABLE ». Intitulé « BORN TO BE », il sera composé de dix morceaux dont quatre interprétés en solo par les membres. « Crown On My Head » par Yeji, « Blossom » par Lia, « Run Away » par Ryu-jin, « Mine » par Chae-ryeong et « Yet, but » par Yuna.





Le girls band lancera, peu de temps après la fin de la période de promotion, une nouvelle tournée mondiale. Elle débutera le 25 février 2024 dans la capitale sud-coréenne. Ce n’est d’ailleurs pas leur première tournée internationale. En effet, les filles s’étaient déjà produites lors de leur série de concerts « CHECKMATE », qui avait elle aussi débuté à Séoul, en août 2022.





Pour rappel, ITZY, l’un des premiers groupes de la quatrième génération de k-pop, a débuté en février 2019 et est notamment reconnu pour ses remarquables performances sur scène.