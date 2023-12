(G)I-DLE va sortir son deuxième opus officiel en janvier 2024

Rappelez vous, (G)I-DLE avait fait fureur avec son sixième mini-album publié en mai dernier ! Huit mois après sa sortie, le groupe féminin dirigé par Lee So-yeon nous dévoilera son deuxième opus officiel. Il faudra attendre cependant janvier 2024. Tictac, ça se rapproche … Son précédent album studio, « I NEVER DIE », date de mars 2022. Cela fait donc un an et dix mois !





L’attente pour son nouveau projet musical est d’autant plus grande que (G)I-DLE enchaîne les succès depuis « TOMBOY », « Queencard » et « Nxde ». Le groupe féminin, dont les débuts remontent à 2018, a effectué avec succès sa tournée mondiale entre juin et octobre. Il s’est notamment produit aux Etats-Unis, en France, en Belgique et en Allemagne.