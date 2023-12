Moon Jong-up se produira en concert les 23 et 24 décembre

Date : les 23 et 24 décembre

Lieu : Université Sungshin à Séoul





Moon Jong-up va terminer l’année 2023 entouré de ses fans ! Le vocaliste, qui mène sa carrière musicale depuis janvier 2012, montera sur scène les 23 et 24 décembre prochains sur les planches de l’Université Sungshin à Séoul.





Intitulé « SOMEthing comes up », cette représentation sera l’occasion de se plonger dans l’ambiance festive de la fin d’année. La dernière rencontre « UPPIE IS BACK » entre le musicien et son public remonte à juillet dernier, tout le monde est donc impatient de se retrouver !





Pour rappel, Moon Jong-up avait publié son deuxième mini-album avec la chanson titre « X.O.X » et s’était produit en concert en novembre à Taiwan et au Japon.