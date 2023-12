Aller à la piscine à Séoul

La natation est un sport recommandé à tout âge. Elle est bonne pour la concentration, la respiration, l’endurance, les muscles et surtout, elle ne sollicite pas trop les genoux. Si ce n’est pas le sport le plus populaire au pays du Matin clair, on voit quand même beaucoup de pratiquants passionnés. Ceux-ci, nous les retrouvons lors des séances de nage libre qui peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour à la piscine. Dans celle-ci, c’est de midi à 13h30. On retrouve souvent ces installations dans des bâtiments publics comme les complexes sportifs municipaux ou les écoles. Elles sont accessibles à tous les résidents. Il suffit de respecter les règles.





ⓒ Getty Images Bank

Cela commence avec l’entrée payante, environ 8 euros. C’est donc 60 euros pour 10 entrées et environ 100 euros pour un abonnement illimité au mois. Vous pouvez aussi vous inscrire à des cours et apprendre à nager avec des palmes par exemple. En nage libre, seules les « short fin », les palmes courtes, sont autorisées. Immergez-vous et retrouvez la paix intérieure lors d’un combat en solitaire d’allers-retours mesurant votre endurance et votre ténacité… Ou sinon, venez barboter et vous libérez l’esprit le temps d’une séance !