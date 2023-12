« Notre papa » de Kim Kang

ⓒ Getty Images Bank

La procédure a été particulièrement dure aujourd’hui. Je mène une vie ascétique pour produire des spermatozoïdes sains, une fois toutes les deux semaines. Je mange deux œufs par jour et des protéines animales au moins une fois par jour. Une heure d’exercice au moins est obligatoire tous les jours et je ne bois pas une seule goutte d’alcool, sauf le jour même et le lendemain du recueil.





Les spermatozoïdes produits par « notre papa » doivent répondre à des critères stricts pour pouvoir être utilisés dans le cadre du projet « Notre famille », en dehors des tests infectieux et génétiques effectués lors du renouvellement annuel du contrat. Un corps sain ne produit pas toujours des spermatozoïdes sains. Leur nombre, leur mobilité, leur taux de survie et leur forme sont tous inspectés au moment du recueil. Ce n’est que lorsque le sperme satisfait aux critères définis par l’Etat qu’il peut être approuvé comme utilisable. L’argent n’est versé sur mon compte que quand mes spermatozoïdes sont utilisables.





Je jette un coup d’œil sur son visage en passant entre les étagères. Est-ce qu’il tient de moi ? Vraiment ? Arête de nez plutôt basse et lèvre inférieure charnue. Yeux à paupières simples, menton légèrement saillant, visage asymétrique penché vers la droite. Nous nous ressemblons.

Et il se ronge les ongles. Les habitudes personnelles sont-elles également transmises héréditairement ? Mon cœur s’emballe. Est-ce un « notre enfant » ? Le badge fixé à sa poche indique qu’il s’appelle Kim Cheol-su. Cheol-su ? Aucun parent ne nomme son enfant Cheol-su de nos jours. Ce n’est pas un choix typique. Un prénom banal et un nom de famille banal.





진열장과 진열대를 오가며 녀석의 얼굴을 살펴본다.

닮았나? 정말? 높지 않은 코와 두툼한 아랫입술,

쌍꺼풀 없는 눈, 약간 튀어나온 턱,

오른쪽으로 틀어진 비대칭의 얼굴, 닮았다.

게다가 녀석도 손톱을 물어뜯고 있다.

버릇도 유전되나? 가슴이 쿵쾅거린다.

녀석이 ‘우리 아이’가 맞을까?

이름표에 써있는 이름은 김철수다.

철수라니.

요즘 아이 이름에 철수라는 이름을 붙이는 부모가 있을까.

흔한 선택은 아니다.

뻔한 성에 뻔한 이름이다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Il reste encore de l’espoir à une époque où le gouvernement a le pouvoir de contrôler la vie humaine. Un petit espoir naît du lien tissé entre les êtres humains. Le personnage principal de cette nouvelle se rend malgré lui à la supérette après avoir entendu que le travailleur à temps partiel lui ressemblait. En réalité, ils ne se ressemblent pas tellement, car tout le monde peut avoir un visage asymétrique ou se ronger les ongles. Pourtant, Jong-dae se persuade que l’employé à temps partiel pourrait être son fils et se sent lié à ce jeune homme. Le comportement du protagoniste montre que même lorsqu’une société est en proie à la discrimination ou à la violence, les liens entre les êtres humains et les membres de la famille existent toujours.









Est-ce qu’il me ressemble vraiment ? Peu importe. Je n’ai jamais vu un « notre enfant » qui est devenu un membre actif de la société. Si ce jeune homme est vraiment un « notre enfant », je vais lui donner une petite tape dans le dos et de l’argent de poche. Personne ne se porte volontaire pour naître dans ce monde et personne ne peut en témoigner mieux qu’un « notre enfant ».





Que diront-ils lorsqu’ils se rendront compte qu’ils ont été mis au monde comme des produits de consommation fabriqués dans une usine ? Pourrons-nous faire face à la vengeance qu’ils exerceront un jour sur nous ? Puis-je être pardonné ?





나를 닮지 않았어도 좋다.

사회에 발을 내디딘 ‘우리 아이’를 직접 본 적이 없다.

만약에 그 아이가 ‘우리 아이’ 출신이라면

어깨라도 두드려주고 용돈이라도 쥐어 주고 오리라.

이 세상에 스스로 원해서 오는 사람은 없지만,

‘우리 아이’들은 더더욱 그럴테니까.





공장에서 만들어진 소모품처럼 세상에 나왔다는 것을 자각할 때

그들은 무슨 말을 할까.

언젠가 맞닥뜨릴 ‘우리 아이’들의 복수를 우리가 감당할 수 있을까?

나는 용서받을 수 있을까?









Auteur : Kim Kang (1972 – ).

- Débuts littéraires : en 2017 avec la publication de sa nouvelle « Notre papa ».