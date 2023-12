KBS World Radio présentera du 22 au 24 décembre les résultats de son sondage 2023 sur la k-pop, et ce en onze langues différentes ! Ce dernier a été effectué entre le 24 novembre et le 8 décembre auprès de plus de 259 000 auditeurs, issus de 112 pays différents.





Sans grande surprise, c’est BTS - non pas en tant que groupe mais avec les performances individuelles de ses membres – qui domine le tableau. Jungkook a été élu « chanteur de l’année » avec 20,85 votes et son single « Seven » comme « chanson de l’année ».





NewJeans a remporté le prix de « girls band de l’année » avec 22, 03 % d’opinions favorables. Quant aux garçons, c’est Stray Kids qui s’est démarqué avec 23, 42 % des votes.