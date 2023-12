Kang Daniel a été élu « vedette avec qui on veut passer Noël ». C’est ce qu’a annoncé le site de votes en ligne Idolpick qui a réalisé un sondage entre le 11 et le 17 décembre.





Le chanteur est notamment devenu célèbre pour ses chansons « Color on me », « Cyon », « Magenta » et « Paranoia ». Plus récemment, en juin, il a sorti le mini album « Realiez ». Allez l’écouter si ce n’est pas déjà fait !





Kang a également effectué une grande tournée mondiale « First Parade » d’août 2022 à juillet 2023. De Séoul à New York, il s’est produit sur de grandes scènes asiatiques et nord-américaines pour le plus grand plaisir de ses fans du monde entier.