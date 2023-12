Kim Hye-gyeong et Jean-Claude de Crescenzo, une équipe qui gagne - partie 1

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de recevoir Kim Hye-gyeong et Jean-Claude de Crescenzo dans notre studio. Ce brillant duo de traducteurs a décroché en 2023 le prestigieux Grand Prix de la traduction de la littérature coréenne pour leur traduction du roman de Lee Seung-u, baptisé « Voyage à Cantant ». C’est l'Institut de la traduction de la littérature coréenne qui les en a honorés.





© Kim Hye-gyeong et Jean-Claude de Crescenzo

Ce couple dans la vie privée comme dans la vie professionnelle revient sur ses impressions après avoir reçu la plus haute distinction possible dans le milieu de la traduction littéraire coréenne. Nos deux invités sont également des proches de Lee Seung-u dont ils ont fait la traduction de l’ouvrage. En effet, ils se sont beaucoup côtoyés lors du séjour d'une année en France de l'auteur. C'est d'ailleurs cette immersion dans le sud de l’Hexagone qui a permis en grande partie la naissance du livre « Voyage à Cantant ».





©Decrescenzo editeurs

©keulmadang

Pour fournir une telle qualité de rendu, il faut bien entendu être très organisé. Kim Hye-gyeong et Jean-Claude de Crescenzo nous parle de leur manière de fonctionner en équipe pour produire des œuvres qui requièrent un grand niveau d'exigence.





©Kim Hye-gyeong et Jean-Claude de Crescenzo

Si vous ne connaissiez pas Lee Seung-u, grâce à nos lauréats, vous en apprendrez plus sur son œuvre mais aussi sur son style unique d’écriture . Cet auteur contemporain touche à l'universel de nos vies, lui qui est amoureux de la culture mythologique européenne.





©Kim Hong-ju

À la fin de la première partie de cette entrevue, vous apprendrez un tas d'astuces qu'appliquent nos professionnels pour rester fidèle au texte et à l'intention de l'auteur. Objectif : le traduire le plus fidèlement possible, sans jamais le trahir.





©Kim Hong-ju

Chers auditeurs, la semaine prochaine, nous plongerons dans la deuxième partie de notre discussion avec Kim Hye-gyeong et Jean-Claude de Crescenzo. Nous vous convions à explorer plus en profondeur la vie de nos deux invités, un couple de traducteurs spécialisés dans la littérature coréenne.