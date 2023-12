Les trois frères et sœurs courageux (7) 그러다 큰코다친다

손윗사람 : « personne qui est plus âgée ou qui occupe une position plus élevée que soi »

※ Comment transformer un adjectif verbal en adjectif épithète ?

Voici la règle : on prend le radical d’un adjectif verbal et y ajoute « ㄴ » ou « 은 ». Si le radical de l’adjectif verbal se termine par une voyelle, on prend « ㄴ ». Et s’il se termine par une consonne, on prend « 은 ».

Ex) 순둥순둥하다 : Son radial est « 순둥순둥하 ». Puisqu’il se termine par une voyelle, on y ajoute « ㄴ ». Cela donne « 순둥순둥한 ».