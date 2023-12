Au risque de répéter mille et une fois la même chose… Nous osons affirmer que l’un des attraits de la Corée du Sud, et plus précisément de la ville de Séoul, est certainement la collaboration, la cohabitation et l’harmonie entre la modernité et le traditionnel.





ⓒ Elody Stanislas

C’est une fois de plus ce que nous confirme le palais de Deoksu, héritage royal de la dynastie Joseon. Se tenant fièrement en face des immeubles de verres et d’acier, ce dernier se trouve juste à côté de l’Hôtel de ville.





ⓒ Elody Stanislas

Mais Deoksugung se démarque par son architecture bien différente des deux palais que nous avons précédemment visités, Gyeongbokgung et Chaongdeokgung. Rappelez-vous, nous avions parlé de longs couloirs et de piliers peints de rouge. Deoksu, lui, se compose d’une multitude de pavillons ayant chacun leur charme. Il a aussi la particularité d’abriter des bâtiments à l’architecture occidentale, une innovation rare qui le rend d’autant plus attrayant.