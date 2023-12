Yena et cuisine coréenne maison

Cette semaine dans notre rubrique « Invités spéciaux », nous découvrons le monde passionnant de Choi Ye-na, co-gérante vibrante d'une agence de marketing de communication digitale et animatrice d'ateliers de cuisine coréenne au Centre Culturel Coréen de Lille. Avec une passion contagieuse, elle nous plonge dans l'univers de ses ateliers, alliant histoire, saveurs, et échanges passionnants avec ses élèves curieux de culture coréenne.





ⓒ Choi Ye-na

Ye-na nous décrit sa cuisine « virtuelle » sur Instagram - Recettes_coréennes - où elle partage ses créations et rend la cuisine coréenne accessible à tous, même avec des ingrédients disponibles en France pour des plats très populaires.





ⓒ Choi Ye-na

Elle nous offre une vision unique de la gastronomie coréenne en France, mettant en lumière les différentes manières de préparer des plats avec des techniques nouvelles et des saveurs inédites.





ⓒ Choi Ye-na

En plongeant dans sa vie professionnelle, Yena, véritable experte en communication et marketing, nous révèle sa passion pour les nouvelles technologies et sa polyvalence dans la gestion de son agence, Com3D. Découvrez ce qui la motive chaque jour dans cette fusion passionnante de cuisine, de culture, et de technologie.