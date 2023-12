Le développement des satellites en Corée du Nord

La Corée du Nord a lancé son premier satellite de reconnaissance militaire le 21 novembre. Trois heures plus tard, elle annonçait le succès de sa mise en orbite.





« Selon 38 North, un site web américain spécialisé sur la Corée du Nord, le Malligyong-1 a une capacité limitée à détecter les installations militaires et leurs activités, et ne permet pas de fournir des informations scientifiques et techniques précises permettant l'identification d'avions ou de missiles. On estime qu’un satellite de reconnaissance militaire digne de ce nom doit être capable d'identifier des objets ne dépassant pas un mètre de diamètre. Or, on suppose que le satellite nord-coréen ne peut détecter que le mouvement de gros engins, puisque sa résolution est de trois mètres », explique Jung Dae-jin, professeur à l'université Halla de Wonju.





Bien que des doutes subsistent quant aux performances de son satellite espion, le pays pourrait renforcer sa capacité de frappe grâce à l’apport stratégique de ce dernier. Il pourrait également chercher à améliorer la technologie de ses missiles balistiques intercontinentaux en utilisant ses satellites comme déguisement pour tester ses missiles.