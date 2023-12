Perspective (1) : quels seront les nouveaux groupes de k-pop de 2024 ?

Les quatre grandes agences de k-pop lanceront de nouveaux groupes l’année prochaine… Découvrez-les avec nous !





Hybe, et plus particulièrement Pledis, ouvrira le bal dès janvier avec les débuts de «TWS », l’abréviation de « Twenty Four Seven With Us ». Rappelez-vous, le label, racheté par la maison mère de Big Hit Entertainment en 2020, avait lancé il y a neuf ans le boys band mondialement connu Seventeen. Vous avez remarqué ? Là aussi l’agence a joué avec les chiffres pour le nom de son nouveau groupe …





SM Entertainment, quant à elle, lancera un girls band dont le nom provisoire a été dévoilé… Un indice, il commence, lui aussi, par NCT ! Une idée ? Roulement de tambours … NCT New Team ! Très original. D’après les annonces, le groupe sera composé de deux sud-Coréennes et deux Japonaises.





Quant à JYP, agence phare ayant fait débuté notamment Stray Kids,Twice ou encore ITZY, elle lancera elle aussi un groupe de filles, nommé VCAH. Ca se fera en coopération avec Republic Record, une agence américaine qui accompagne des artistes tels que Meghan Trainor, Niki Minaj ou encore les Jonas Brothers.





Enfin, YG se concentrera sur la promotion active de son girls band débutant « Baby Monster ». Rappelons-le, les cinq filles ont débuté le 27 novembre dernier avec leur titre « Batter Up ».





Vous avez hâte ? Nous oui en tout cas !