L'année 2023 tire à sa fin, et nombreux sont les expatriés francophones en Corée du Sud qui rentrent dans leur pays pour retrouver leurs proches et célébrer la fin de l'année ainsi que le Nouvel An. Dans cette perspective festive, le réseau « Afterwork », se retrouver après le boulot, dirait-on, orchestré par deux représentants résidant à Séoul, a décidé d'organiser une soirée spéciale dans une atmosphère de Noël, marquant ainsi la dernière édition de l'année. Nous avons eu l'opportunité de tendre le micro à Arthur Mademba-Sy et Nicolas Le Saige de La Villesbrunne, les organisateurs de cet événement, afin d'en apprendre davantage sur les fondements de cette association.