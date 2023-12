Les trois frères et sœurs courageux (8) 보는 눈이 있어

나이 : « âge »

모르다 : « ne pas savoir »

몰랐니 : combinaison de 모르다 avec la terminaison 았 qui marque le passé et la terminaison -니 qui marque une interrogation. C’est un style non honorifique utilisé envers les amis ou les plus jeunes.

사귀다 : « sortir ensemble »

혼자 : « seul »

관심 있다 : « être intéressé »

차이 : « différence »

보이다 : « sembler »

동안 : « visage qui paraît plus jeune que son âge »

건실한 : « honnête »

직장인 : « salarié »

인상 : « impression »

백배 : « cent fois »

낫다 : « être meilleur »