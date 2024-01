Lee Mu-jin va donner son premier concert aux USA

Date : le 27 janvier 2024

Lieu : Pechanga Summit à Los Angeles





Lee Mu-jin s’envolera le mois prochain pour les Etats-Unis pour donner un concert le 27 janvier au Pechanga Summit à Los Angeles. Il s’agit du premier spectacle que l’auteur-compositeur-interprète donne en solo au-delà des frontières sud-coréennes.





Révélé au grand public grâce au télécrochet « Sing Again » diffusé entre novembre 2020 et février 2021 sur la chaîne JTBC, Lee est aujourd’hui en pleine tournée nationale. Le vocaliste, qui a publié le 13 décembre son nouveau single « Episode », se produit en concert les 30 et 31 décembre à Séoul puis le 13 janvier à Busan.