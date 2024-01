Jeong Se-woon sera de retour le 4 janvier avec un nouveau projet musical, soit un an et huit mois après la publication de « Where is my Garden ! ». Pour rappel, l’ensemble des morceaux contenus dans son cinquième EP dont le titre phare « Roller Coaster » avaient été signés par le vocaliste.





Révélé grâce à la saison 2 du télécrochet « Produce 101 », Jeong va ainsi sortir son 6e mini-album baptisé « Quiz ». Son retour comme musicien est d’autant plus attendu qu’il est aujourd’hui très actif comme animateur dans différentes émissions de divertissement.