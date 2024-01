Le sanctuaire de Jongmyo est un des sites historiques les mieux conservés, datant de la dynastie Joseon et reconstruit après l’invasion japonaise. Il a été agrandi plusieurs fois pour y accueillir plus de tablettes mortuaires royales. La raison pour laquelle il est si bien conservé est simplement parce que les pratiques héritées depuis lors sont encore pratiquées aujourd’hui. Plus de 500 ans de rites funéraires et leurs musiques, qui sont d’ailleurs inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.





ⓒ Getty Images Bank

Tout ce qui concerne la construction et la gestion du sanctuaire de Jongmyo ainsi que les rituels, les Jerye, a été minutieusement consigné dans les protocoles royaux de la dynastie Joseon. Cest pourquoi il est facile à reproduire aujourd’hui encore. C’est un site unique pour son authenticité. Il est agréable à visiter à toutes les saisons et est particulièrement beau en hiver lorsqu’un manteau blanc le recouvre alors. Il devient fascinant.