« Sœur aînée » de Shim Ah-jin (Ⅰ)

Le jour où nous avons vu Mu-wun pour la première fois, ma sœur fut surprise comme si elle avait aperçu un homme dont les pieds sortaient du visage. Mais il ne lui a prêté aucune attention. Cela a apparemment piqué sa curiosité. Elle se demandait quel genre d’homme pouvait se montrer si désintéressé à son égard.





- Extrait de l’émission









J’ai recours à toutes les ressources à ma disposition. J’utilise mon cerveau, mon argent et même mon apparence. Je laisse même un billet de loterie gagnant sur le siège du bus sur lequel il est censé s’asseoir. Mais il le laisse tomber par terre. Il ne manifeste aucun intérêt pour le sac qu’un vieil homme a laissé sur le banc, alors que d’épaisses liasses de billets sont clairement visibles entre les fermetures à glissière non fermées. Il reste détaché même lorsque le propriétaire de Delphes lui accorde une prime sans raison.





Je suis désespérée. Mais Mu-wun ne s’intéresse ni à moi ni à ce que je fais. Il est tout aussi indifférent à ce qui ne doit pas être fait, à ce qui doit être fait, à ce qui ne peut pas être fait et à ce qui peut être fait.





나는 백방으로 뛰어다닌다.

머리를 굴리고 돈을 쓰고 미모를 이용한다.

그가 앉을 마을버스 좌석에 지난주 당첨 복권을 두기도 한다.

하지만 그는 종이를 그대로 좌석 아래로 떨어뜨리고 만다.

그는 심지어 어떤 노인이 벤치에 놓고 간 가방을 보고도 관심을 보이지 않는다.

가방의 지퍼 틈으로 돈뭉치가 삐죽 올라와 있기까지 한데도 말이다.

델포이의 사장이 느닷없이 인센티브를 챙겨주는데도 덤덤하다.





나는 필사적이다.

하지만 정무운은 여전히 나에 대해서도, 내가 하는 일에 대해서도 관심을 보이지 않는다.

그는 하지 말아야 할 일이나 해야 할 일,

할 수 없는 일이나 할 수 있는 일 모두에 공평하게 무관심하다.









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

L’aînée apporte le malheur et la cadette la chance. Cette nouvelle met en scène des êtres surnaturels comme personnages principaux. Mais Mu-wun est du genre à ne s’intéresser ni à la chance ni aux ennuis. Ce jeune homme, dépourvu d’émotions, est indifférent à ce qui se passe autour de lui et même à lui-même. Son travail est simple et répétitif ; il doit s’occuper de sa mère démente ; il n’a pas de petite amie. Il n’est pas en mesure de faire des projets pour l’avenir. Cette histoire illustre la situation dans laquelle se trouvent les jeunes sud-Coréens d’aujourd’hui.









Quelque chose nous bloque la vue.

Ce n’est pas une fleur de prunier ou d’azalée, mais une masse rose qui semble être une fleur. Nous nous rendons vite compte que ce n’est pas une fleur.

C’est notre plus jeune sœur.

Entièrement vêtue de rose – un ruban rose, des boucles d’oreilles roses, un sweat à capuche rose, une jupe rose et des chaussures roses – la jeune fille nous sourit avant de se laisser tomber à terre tout naturellement.





« Hé, monsieur, pourriez-vous m’aider ? »





Un homme ordinaire se serait précipité vers elle, l’aurait aidée à se relever après s’être assuré qu’elle n’était pas blessée. Il aurait touché son corps involontairement. Or, Mu-wun n’est pas un homme ordinaire. Il s’avance lentement vers elle, sans accélérer le pas, et s’arrête momentanément à côté d’elle.





« Oh, c’est vous, Mu-wun. S’il vous plaît, aidez-moi. »





Ma sœur aînée et moi restons bouche bée. Notre plus jeune sœur connaît déjà Mu-wun ?





갑자기 무언가가 시야를 가린다.

매화도 아니고 진달래도 아니지만

어쨌거나 꽃이라고밖에 여길 수 없는 분홍덩어리다.

물론 우리는 곧바로 그게 꽃이 아니라는 사실을 알아차린다.

막내다.

분홍 리본, 분홍 귀고리, 분홍 후드티에 분홍 스커트, 분홍 신발,

분홍 일색, 아니 분홍 자체라 해야 할 그것이

우리에게 씩 웃어 보이나 싶더니

너무나 자연스럽게 다리를 꼬며 넘어진다.





“저기요. 좀 도와주시겠어요?”





평범한 남자라면 달려와 다친 데를 살피고 부축해 일으키면서

본의 아니게 신체 여러 부위를 만질테지만,

우리의 정무운은 역시 다르다.

걷는 속도를 바꾸지 않고 느긋하게 다가오더니 막내 옆에 잠시 멈췄을 뿐이다.





“어머, 무운씨! 저 좀 도와주세요.”





언니와 나는 적잖이 놀란다.

막내가 정무운과 아는 사이인가?









Auteur : Shim Ah-jin (1972 – ).

- Débuts littéraires : en 1999 avec la publication de sa nouvelle « Une pause thé ».