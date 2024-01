Corée du Nord : la transformation des villes sous l'ère Kim Jong-un

Les villes nord-coréennes ont subi de nombreux changements depuis l'arrivée au pouvoir de l’actuel leader. Dans son discours du Nouvel An de 2014, Kim Jong-un avait ainsi cité le développement de l'industrie de la construction comme l'un des trois principaux objectifs de l'économie nationale.





« Au début de son règne, le dirigeant actuel a réuni des ouvriers du bâtiment et a émis des consignes sous la forme d'une lettre. Dix ans plus tard, il a publié une autre directive à leur intention. Dans les deux notes, il exhorte le pays à faire la promotion de l'industrie du bâtiment afin d'atteindre l'objectif de l'État, à savoir bâtir une nation forte et civilisée », explique Park So-hye, docteur en études nord-coréennes, examine leur importance sous l'ère Kim Jong-un.





Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à renvoyer l'image d'un État normal, le pays communiste a également mis l'accent sur une architecture verte économe en ressources et contribuant à améliorer la santé de la population et l'environnement mondial.