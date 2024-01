L’exposition de Victor Vasarely, le père de l’art optique, a débarqué à Séoul ! Intitulée « Victor Vasarely, l'œil réactif », elle se déroulera jusqu’au 21 avril prochain au musée du design Hangaram situé au Seoul Arts Center. L’événement a été organisé pour commémorer le 34e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Hongrie. C’est la première fois en 33 ans que le pays du Matin clair accueille son exposition.





Vasarely a créé son propre langage artistique « unité plastique ». Sa géométrie abstraite est appelée « Op art » depuis une exposition au Museum of Modern Art (MoMA) à New York en 1965. Son influence s’étend non seulement au monde de l’art, mais aussi à la mode et à la conception graphique.





Pour son exposition à Séoul, quelque 200 œuvres conservées par le musée national de Budapest et le musée Vasarely seront exposées. L’exhibition invite les visiteurs à découvrir l’ensemble la vie et le monde de l’artiste. Composé de 13 sections, elle montre la tendance et le style de ses travaux au fil des époques. Outre les œuvres d’Op art bien connues, l’événement propose également ceux de graphisme, d’art abstrait ainsi que d’art cinétique.





Date : jusqu’au 21 avril 2024

Lieu : Seoul Arts Center