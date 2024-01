Ivo : un Français qui rayonne dans l'entertainment coréen

Ivo, un talent français de l'industrie du divertissement en Corée du Sud, s'est fait connaître à travers une carrière diversifiée qui englobe la télévision, le cinéma, la publicité et même le mannequinat.





©Ivo

Arrivé en Corée du Sud il y a à peine six ans, sa carrière a débuté par hasard, avec une audition pour un petit rôle dans le film « Narco Saints ».

Depuis lors, il a embrassé divers projets, cherchant activement des opportunités qui lui permettent de s'éloigner des concepts ou des rôles stéréotypés souvent proposés en raison de son physique et de ses origines.





©Ivo

En dépit des défis de communication liés à son statut d'étranger en Corée, Ivo apprécie l'improvisation et la spontanéité qui caractérisent certaines de ses apparitions, notamment dans des émissions télévisées et des chaînes YouTube.





©Ivo

IVO, bien qu'il ait été confronté à des défis dans l'industrie du divertissement en tant qu'étranger, reste un optimiste inébranlable de la vie. Toujours en quête de nouveaux projets, il aborde chaque opportunité avec enthousiasme et détermination, cherchant à diversifier son portfolio artistique. Appréciant également la musique coréenne, il a même eu l'occasion de participer à des clips de groupes K-pop renommés tels que (G)I-DLE et VCha.





©Ivo

Son attitude positive transparaît dans sa vie quotidienne, dans sa carrière et même dans les moments où il explore la richesse culturelle de la Corée du Sud. Plein de projets et d'aspirations, Ivo souhaite à tous nos auditeurs une excellente année à venir, pleine de bonheur et de santé, car le reste vient avec.