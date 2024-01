Lee Jun-ho va se produire en concert à guichets fermés

Date : du 13 au 14 janvier

Lieu : Stade de Jamsil à Séoul





Lee Jun-ho remontera sur scène en tant que vocaliste. Le membre du groupe masculin 2PM se produira en concert du 13 au 14 janvier au Stade de Jamsil dans la capitale sud-coréenne. L’ensemble des tickets pour ces deux jours de spectacle ont tous été vendus, témoignant de sa popularité croissante.





Son dernier concert en solo remonte à mars 2019 pour « JUNHO THE BEST IN SEOUL ». Pour informations : Lee Jun-ho est considéré comme l’un des artistes qui a réussi à mener de front sa carrière de vocaliste et celle d’acteur. Vous l’avez peut-être reconnu dans le drama à succès « L’Empire du Sourire » ! Sa tournée « LEE JUNHO Arena Tour 2023 », quant à elle, s’était déroulée dans huit régions asiatiques et avaient été un vrai succès.