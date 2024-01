Date : du 13 au 14 janvier 2024

Lieu : Hall olympique du parc olympique à Séoul





Ha Hyun-sang se produira sur scène les 13 et 14 janvier dans le hall du parc olympique à Séoul pour son concert « With All My Heart ». Spoiler : il fera salle comble. La totalité des places pour les deux jours de spectacles se sont arrachées en trois minutes.





La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Le musicien, qui mène sa carrière en solo depuis février 2018, va sortir le 8 janvier son quatrième mini-album, dont le titre est justement « With All My Heart » qui veut dire « avec tout mon cœur » en français.