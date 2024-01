Avis aux fans français : Lisa et Stray Kids monteront sur scène à Paris !

L’Opération Pièces Jaunes espère collecter un maximum de dons cette année. Et pour se faire, l’évènement caritatif dirigée par la Première dame de France, Brigitte Macron, a vu les choses en grand : inviter Lisa de Blackpink et Stray Kids pour son spectacle !





Quelques explications : l'Opération Pièces Jaunes consiste à collecter des pièces de monnaie d'une valeur inférieure à un euro pour soutenir des enfants et adolescents hospitalisés. Elle débute le 10 janvier et s’étendra sur presque un mois, jusqu’au 4 février dans l’Hexagone. Afin de soutenir cette grande campagne française de solidarité, Lisa de Blackpink et Stray Kids participeront donc à l’évènement. Il aura lieu le 26 janvier à l'Accor Arena à Paris.





La membre du girls band de YG Entertainment et le boys band du label JYP Entertainment vont partager la scène avec J Balvin, Maroon 5, Pharrell Williams, Gims et le célèbre violoncelliste français Gautier Capuçon.





Petit retour en arrière : rappelez-vous, les quatre membres de Blackpink s’étaient déjà produites en concert lors de cet évènement dans le cadre de l’édition 2023.