WSJ : la population chinoise devrait chuter à 580 millions en 2100

Selon le Wall Street Journal (WSJ), le taux de fécondité par femme en Chine est passé de 1,3 à 1,09 entre 2020 et 2022. A ce rythme, sa population devrait dégringoler à 587 millions en 2100. C’est ce qu’estime une étude menée par une équipe de recherche de l’université de Victoria en Australie. Pour rappel, actuellement, le pays compte près de 1,4 milliard d’habitants.





Les autorités chinoises proposent donc différentes politiques pour donner envie d’avoir des enfants aux couples. Malgré cela, les jeunes générations deviennent réticentes au mariage et à l’accouchement. Le quotidien américain a peut-être trouvé la raison : les jeunes femmes ont de plus en plus tendance à être la priorité dans leur propre vie, et ne se soumettent plus spécialement à la demande de leurs aînés et de l’exécutif. Finalement, elles n’échappent pas aux phénomènes sociaux mondiaux puisque l’on observe déjà ce changement de façon de pensée en Corée du Sud ou même en France.