Thaïlande : la libération d’un garçon auteur d’une fusillade sème l’émoi

ⓒ YONHAP News

En Thaïlande, un adolescent de 14 ans, qui avait commis une fusillade meurtrière dans un centre commercial de Bangkok en octobre dernier, a été remis en liberté. Selon le Bangkok Post, le tribunal a pris cette décision en vertu de la loi qui stipule l’irresponsabilité pénale des jeunes de moins de 15 ans.





Trois personnes avaient été abattues et quatre gravement blessées. Après l’arrestation, le garçon, atteint d’une maladie mentale, avait été interné dans un hôpital psychiatrique.





La décision de la justice a suscité l’émoi dans tout le pays. La police a alors annoncé envisager d’abaisser l’âge de la majorité pénale à 12 ans contre 15 actuellement, en affirmant que les délinquants sont de plus en plus jeunes et que certains enfants n’hésitent pas à imiter les crimes qu’ils ont appris sur les réseaux sociaux.