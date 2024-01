Lisa élue la personne la plus influente par les Thaïlandais

ⓒ YG Entertainment

Lisa, membre thaïlandaise du groupe de k-pop de renommée mondiale Blackpink, est une fierté nationale : elle a été sélectionnée par ses compatriotes comme personne la plus influente du pays. Selon le journal local The Nation, 28,1 % des interrogés l’ont choisi dans une enquête réalisée fin décembre.





La rappeuse a une popularité telle qu’elle dépasse même les hommes politiques. Pita Limjaroenrat, ancien chef du parti Aller de l’avant, doit donc se contenter de la deuxième place avec 27,5 % des voix.





La star thaïlandaise est considérée comme une héroïne nationale, à tel point que le moindre mouvement de sa vie quotidienne défraye la chronique et les tabloïds et sature les réseaux sociaux. Et ça, ce n’est pas qu’en Thaïlande, mais bien partout dans le monde.