Golden Disc Awards : la 38e cérémonie se tient à Jakarta

Tous les idoles les plus connus de Corée du Sud ont pris l’avion la semaine dernière direction l’Indonésie. La raison : la 38e cérémonie des Golden Disc Awards s’est tenue le samedi 6 janvier au stade international de Jakarta.





Les Golden Disc Awards sont organisés chaque année pour honorer les meilleurs artistes et groupes de l'industrie musicale coréenne. Après avoir eu lieu à Séoul, au Japon, en Chine et plus récemment en Thaïlande, cette année, c’était au tour de la capitale indonésienne de les accueillir. Cela marque d’ailleurs une étape historique en tant que première cérémonie de remise de prix coréenne organisée dans ce pays d'Asie du Sud-est. Les gagnants de chaque catégorie sont principalement déterminés à la fois par les ventes d’albums et par le streaming numérique.





Voici une liste non exhaustive des nommés dans les principales catégories. Les membres de NewsJeans, avec leur tube « Ditto », ont remporté l’award de la chanson de l’année. Quant à la récompense pour l’album de 2023, elle revient à SEVENTEEN du label Pledis Entertainment. Les deux groupes élus débutants de l’année sont FIFTY FIFTY, qui a connu un succès mondial avec son titre « Cupid », et ZEROBASEONE, issus du télécrochet Boys planet.





Des awards spéciaux ont également été décernés. En ce qui concerne les boys band de Hybe, TOMORROW X TOGETHER a reçu le prix du choix des fans indonésiens et, BOYNEXTDOOR, celui du groupe phare de la nouvelle génération de k-pop. Stray Kids ont, eux, été félicités avec l’award de l’artiste mondial et Min Hee-jin, elle, a été récompensée pour ses talents de productrice.









Une grande présence des groupes produits par des labels de Hybe, donc. Selon les témoignages et la rediffusion de l’événement, ce fut un moment plein de bonne humeur et d’humour où les idoles, petits nouveaux comme plus anciens, ont tous participé pour que cette soirée soit mémorable.