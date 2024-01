Le quatrième mur

Après quatre ans d'absence à l'écran, Park Shin-yang a fait son retour auprès de son public, mais non pas en tant qu'acteur. En tant que peintre !





Le héros du film « Indian Summer » et de la série télévisée « Lovers in Paris » présente actuellement sa première exposition de peintures au MM Art Center, situé à Pyeongtaek. Dans cet événement intitulé « Quatrième mur », l'artiste de 55 ans expose ses 141 toiles, mélangeant le figuratif et l'abstrait.





Notre star explique avoir voulu présenter son exposition comme une pièce de théâtre. D'ailleurs, le nom de l’événement, « Quatrième mur », est une expression issue du monde du théâtre, qui désigne un mur imaginaire qui sépare le public de la scène. Il souhaite que cette configuration particulière permette aux visiteurs de mieux se plonger dans son univers artistique tout en laissant libre cours à leur imagination.





Pour Park, le pinceau lui permet non seulement d'exprimer ses pensées et ses émotions, mais aussi de revisiter son passé. Il ajoute que c'est la nostalgie qui le pousse à continuer à peindre.





Date : jusqu’au 30 avril 2024

Lieu : MM Art Center, à Pyeongtaek dans la province de Gyeonggi