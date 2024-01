« Sœur aînée » de Shim Ah-jin (Ⅱ)

ⓒ Getty Images Bank

Le voilà qui arrive. Comme d’habitude, il marche les yeux fixés sur le sol et les épaules affaissées. Il ne nous a pas encore repérées. J’ai envie de tout laisser tomber et de quitter cet endroit pour aller boire une bière fraîche. Qui est donc ce jeune homme si insignifiant ? Pourquoi ma sœur et moi voulons-nous le provoquer ? Nous avons peur que son indifférence à notre égard ne déforme le temps.





저기, 정무운이 온다.

평소처럼 땅에 시선을 두고 어깨를 구부정하게 구부린 채 걸어 올라오고 있다.

우리는 아직 그의 눈에 띄지 않는다.

나는 다 집어치우고 그 자리를 떠나 시원하게 맥주라도 한잔 들이켜고픈 기분이다.

도대체 이 하찮은 청년이 뭐란 말인가?

어째서 언니와 나는 이 사람이 동요하기를 바라는가?

우리는 정무운이 우리를 의식하지 않음으로 인해

모든 시간이 뒤틀려버릴까 봐 불안해하고 있다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette histoire met en scène trois déesses qui se disputent leur hiérarchie. On les appelle trois sœurs : les jumelles surveillent chacune la chance et la malchance alors que leur demi-sœur est la déesse de l’amour. D’une certaine manière, la chance, la malchance et l’amour sont tous liés au destin. Mais à la différence de la chance et de la malchance qui visent des objectifs clairement définis, l’amour peut être soit une malchance, soit une chance pour un être humain. Mu-wun n’est qu’un être humain fatigué. Même les déesses ne peuvent rien lire dans ses yeux et ne peuvent pas comprendre ce qui se trouve dans son cœur. Ayant mené une vie difficile, ce jeune homme, devenu indifférent, ne se réjouit pas lorsqu’il est chanceux et ne ressent pas de tristesse face à la malchance non plus. Cependant, il a désespérément besoin d’aimer, c’est pourquoi son cœur réagit à la déesse de l’amour. La plus jeune des sœurs sort gagnante de cette bataille pour la hiérarchie. L’autrice souhaite nous demande dans cette fable : qu’est-ce qui touche le cœur d’une personne ?









« Je ne suis pas énormément blessée, mais je ne pense pas pouvoir marcher avec mes talons. Je suis désolée, mais pouvez-vous me prêter des chaussures confortables ? »





Mu-wun nous surprend en hochant la tête. Quel spectacle choquant !





Il nous traitait, ma sœur jumelle et moi, comme des bonbons à la menthe gratuits qu’il pouvait emporter ou laisser à la caisse. Et maintenant, il réagit à notre plus jeune sœur. Toutes les deux, nous nous sentons vaincues.





“많이 다친 것 같지는 않은데... 힐 신고는 걸을 수 없을 것 같아요.

죄송하지만 무운씨 댁에서 편한 신발 좀 빌릴 수 있을까요?”





뜻밖에 정무운이 고개를 끄덕인다.

충격적이다.

언니나 내게는 식당 계산대에서 집어 들 수도 집어 들지 않을 수도 있는

박하사탕처럼 대하던 정무운이 고개를 끄덕이다니.

언니와 나는 열패감에 휩싸인다.









Auteur : Shim Ah-jin (1972 – ).

- Débuts littéraires : en 1999 avec la publication de sa nouvelle « Une pause thé ».