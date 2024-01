Enhypen fera un encore à Séoul pour la fin de sa tournée Fate !

Belift Lab l’a annoncé il y a maintenant quelques semaines sur la fameuse plateforme dédiée à la Kpop Weverse : le septuor fera son retour au KSPO Dôme à Séoul pour deux nouvelles dates les 24 et 25 février 2024 !





Intitulé Fate Plus, le spectacle reprendra la ligne directrice de toutes les représentations de la tournée faites jusqu’à présent. On peut cependant s’attendre à quelques surprises de la part du boys band, qui a également sorti un nouvel EP intitulé Orange Blood en novembre. Sa chanson titre, Sweet Venom, a d’ailleurs cumulé plus de 25 millions de vues en un mois depuis sa sortie.





La billetterie générale ouvrira le 2 février pour les personnes ne possédant pas de compte fan. Pour ceux ayant déjà ce dernier, la période de participation au tirage au sort a déjà commencé. Attention, la compétition risque d’être serrée !





Date : les 24 et 25 février 2024

Lieu : KSPO Dôme, Parc olympique, Séoul