En Chine, le nombre de voyageurs qui prendront l’avion devrait atteindre un record pendant le Chunyun, la saison touristique de la Fête du printemps.





Selon l’Administration de l’aviation civile du pays (CAAC), entre le 26 janvier et le 5 mars, 80 millions de personnes prendront au moins un avion. Cela équivaut à 2 millions par jour en moyenne.





Les voyageurs devraient être les plus nombreux le 8 février, deux jours avant le Nouvel an lunaire et le 16, la veille de la fin de ses vacances. Le vol intérieur se concentrera notamment à Pékin et ses alentours, ainsi que les villes du delta du Yangzi telles que Shanghai.