Un présentateur chinois compare le séisme du Japon au « karma » : énorme buzz sur Internet

Le présentateur de la chaîne régionale chinoise Hainan TV, qui a été licencié après avoir prononcé des commentaires inappropriés sur le séisme récent au Japon, est soutenu par bon nombre de ses compatriotes nationalistes.





Le 1er janvier, lorsque le puissant tremblement de terre d’une magnitude de 7,6 a frappé la péninsule de Noto au Japon, Xiao Chenghao s’est demandé sur les réseaux sociaux si ce désastre naturel ne relevait pas du karma. Sa justification : selon lui, le Japon ne devrait pas rejeter les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima dans les océans.





Même s’il a perdu son emploi à cause de ces propos non professionnels, le nombre de ses followers sur Douyin a explosé à 8 millions. Les internautes étaient nombreux à le défendre, jugeant sa remarque juste et représentative de l’opinion des Chinois.