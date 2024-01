Les superettes sud-coréennes et japonaises à la conquête du marché asiatique

ⓒ GS25

Les superettes sud-coréennes et japonaises se lancent dans la course à l’élargissement de leur part de marché en Asie. L’entreprise GS25 avait débarqué avec succès au Vietnam et en Mongolie en 2018 et 2021. Et à l’heure actuelle, elle y compte respectivement 245 et 273 succursales. Le chiffre d’affaires enregistré dans ces deux pays l’année dernière a été multiplié par 34,8 par rapport à 2018. Un record ! La recette du succès : attirer les locaux avec des plats sud-coréens comme le tteokbokki et le chicken. La société espère même atteindre le seuil symbolique des 1 500 magasins à l’étranger d’ici 2027.





Quant aux enseignes nipponnes 7-Eleven et Lawson, elles ambitionnent d’ouvrir 10 500 nouveaux commerces en Asie du Sud-est et en Océanie d’ici trois ans. Objectif : atteindre le palier des 63 000 boutiques. Selon le quotidien japonais Nihon Keizai Shimbun, elles prévoient une hausse de la demande dans ces régions où les classes moyennes sont en pleine expansion. Alors que le marché est arrivé au point de saturation au Japon, les deux géants se tournent vers l’étranger, en mettant en avant la compétitivité des produits et du service.