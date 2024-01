Passez votre mois de janvier avec Jean Valjean !

Le chef d’œuvre de Victor Hugo adapté en comédie musicale est à retrouver tout au long du mois de janvier au Blue Square Shinhan Card Hall à Séoul !





Les Misérables, c’est une histoire épique d’amour, de courage et d’espoir. Jean Valjean - interprété par Min Wooh-yeok et Choi Chae-rim – est un jeune homme au destin quelque peu étrange. Il a passé dix-neuf ans en prison pour vol de pain et bien qu’il bénéficie d’une libération conditionnelle, il ne peut échapper au mépris et au rejet du monde à l’égard des anciens détenus. Mais, il parvient à s’en sortir, même brillamment, et devient maire de la ville. Il rencontre ensuite Fantine – jouée par Cho Chung-eun et Rin-ah – qui vend son corps pour nourrir sa fille, Cosette. Tentant de la sauver, il se fait pourchasser par l’inspecteur Javert dont la soif de justice est inénarrable. Recommence alors une période de dix années de cavale. Cosette - interprétée par Lee Sang-ah et Ryu Ihn-ah - a, quant à elle, bien grandi, et fait la connaissance de Marius, un étudiant rebelle. Ce dernier, aux portes de la mort durant la Révolution, est sauvé par notre héros. Son noble esprit d’humanité et de philanthropie fait même changer d’avis l’inspecteur Javert, qui l’aura poursuivi toute sa vie.





En ces journées froides d’hiver, passez une bon moment au chaud tout en appréciant une œuvre emblématique de la littérature française adaptée en comédie musicale !





Dates : du 27 décembre 2023 au 4 février 2024

Lieu : Blue Square Shinhan Card Hall, Séoul