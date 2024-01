Lee Hyo-ri débarque dans « The Seasons »

On vient enfin de découvrir le nouveau visage de l’émission « The Seasons » : Lee Hyo-ri ! Forte d’une carrière qui a débuté il y a maintenant vingt-six ans, elle reste sur le devant de la scène en diversifiant ses activités et sera donc la nouvelle présentatrice de cette émission emblématique.





The Seasons est un programme musical diffusé tous les vendredis sur la chaîne KBS 2TV. Comme le titre le laisse entendre, chaque saison est animée par un nouveau musicien de talent. C’est ainsi que Lee Hyo-ri succède au duo mixte AKMU.





Pour féliciter le lancement de la nouvelle saison baptisée « Lee Hyo-ri’s Red Carpet », plusieurs stars ont accepté de se produire sur scène. Pour ne citer qu’elle, Jennie y a interprété pour la première fois son « You & Me » puis « Miss Korea », chanson emblématique de la présentatrice. La membre de Blackpink a partagé la scène avec la célèbre chorégraphe BEBE, Lee Chan-hyuk d’AMKU et l’animateur de « Immortal Songs », Shin Dong-yeop.